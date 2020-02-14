Президент России Владимир Путин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, что глава государства подписал соответствующее распоряжение, проинформировала пресс-служба Кремля.
При этом состав оргкомитета претерпел изменения.
В частности, в его состав включены вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Исключены из комитета бывший замглавы правительства Константин Чуйченко и экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 ветеранов Второй мировой войны намерены посетить Россию в День Победы 9 мая.
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