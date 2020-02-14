https://static.news.ru/photo/17fb9dfe-4f24-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, что глава государства подписал соответствующее распоряжение, проинформировала пресс-служба Кремля.

При этом состав оргкомитета претерпел изменения.

В частности, в его состав включены вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Исключены из комитета бывший замглавы правительства Константин Чуйченко и экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 ветеранов Второй мировой войны намерены посетить Россию в День Победы 9 мая.