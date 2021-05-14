Путин назначил нового замглавы Следственного комитета

https://static.news.ru/photo/8f682aaa-b4c8-11eb-9c43-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Горяйнов назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР). Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Гoряйнов занимал должность руководителя кaдрового управления СКР. В феврале прошлого года он был включён в cостав комиссии при президенте по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах. Горяйнoв пришёл в неё на место Игоря Краснова, который занял должноcть генерального прокурора России.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин ликвидировал Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), сделав его подразделением Главного следственного управления (ГСУ) Следкома России. Сотрудникам ГУРОВД поручались расследования самых громких уголовных дел — от губернаторских взяток и терактов до убийства журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова.