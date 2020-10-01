Путин назначил нового главу Мосгорсуда

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Власти Москвы не будут «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом. С таким заявлением выступил градоначальник Сергей Собянин.

Мэр Москвы уверен, что пандемия пройдёт через несколько месяцев, передаёт РИА Новости. В столичном оперштабе отметили, что в Москве за сутки коронавирус был обнаружен у 2424 человек. Общее число заражённых...