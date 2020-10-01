Путин назначил нового главу Мосгорсуда

Главой Московского городского суда назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, президент назначил Птицына на пост руководителя Мосгорсуда, «руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации».
Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича, — говорится в указе.
В документе отмечается, что указ вступает в силу 24 октября 2020 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Высшая квалификационная коллегия судей единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Она покинет пост 23 октября.
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