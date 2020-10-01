16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин назначил нового главу Мосгорсуда

18:09, 01 октября 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главой Московского городского суда назначен Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, президент назначил Птицына на пост руководителя Мосгорсуда, «руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации».

Постановляю назначить на 6-летний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича, — говорится в указе.

В документе отмечается, что указ вступает в силу 24 октября 2020 года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Высшая квалификационная коллегия судей единогласно приняла решение о прекращении полномочий главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Она покинет пост 23 октября.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео