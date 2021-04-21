Путин: четыре дня на разработку тестов в случае появления новой инфекции

https://static.news.ru/photo/aecc36ae-a288-11eb-a1be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия должна быть готова в четырёхдневный срок создать тест-системы в случае появления новой опасной инфекции. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию.

В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырёх дней — именно в течение четырёх дней — разработать собственные тест-системы, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что и отечественная вакцина от новой инфекции должна быть разработана и запущена в массовое производство в самое короткое время.

Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Основная тема послания — внутренние проблемы России.

В начале послания президент поблагодарил россиян за напряжённый труд во время пандемии COVID-19, особенно медиков и учителей. Он призвал всех соотечественников пройти вакцинацию от коронавируса, отметив, что «другого пути нет».