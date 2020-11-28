«Обидно не было»: Песков прокомментировал отказ пустить его на каток

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об инциденте на открытии ГУМ-катка. Накануне пресс-секретаря президента РФ не узнала хостес и не хотела пускать высокопоставленное лицо страны на мероприятие.
Девушка поинтересовалась, есть ли Песков в списках, на что пресс-секретарь Путина спросил, а должен ли он быть в списках, отметив, что он — Песков.
После этого сотрудница катка посоветовала Пескову позвонить организаторам и договориться с ними о пропуске.
Представитель Кремля при этом отметил, что попал на открытие ГУМ-катка на Красной площади, как и все гости, а на не узнавшую его хостес он зла не держит, передаёт «Подъём».
Пустили, как и всех. Обидно не было, — прокомментировал случай на катке Песков.
28 ноября на Красной площади состоялось открытие катка. Фигуристка Татьяна Навка представила отрывок из своего шоу «Руслан и Людмила». Поддержать её пришёл муж. Песков с Навкой запечатлелись вместе с Ягудиным и его женой Татьяной Тотьмяниной. На открытие пришли дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория. Не пропустила важное событие и Алина Загитова, которая исполняет роль феи в одном из шоу, писал NEWS.ru.