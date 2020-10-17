Пушков высмеял слова экс-главы СБУ Смешко о «древней украинской империи»

https://static.news.ru/photo/02cc4fc6-119a-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания бывшего главы СБУ генерал-полковника Игоря Смешко о том, что территория нынешней Украины с древних времён была метрополией.

По мнению сенатора, многие украинские политики буквально «бредят» идеей «украинской империи» и её влияния на Россию.

На Украине провинциальные политики, генералы и дипломаты просто бредят «украинской империей» и «цивилизаторской ролью Украины» в отношении России. То глава МИД что-то такое ляпнет, то депутат Рады, то генерал. Причина понятна: Украине как новообразованию очень не хватает исторической легитимности. Другими словами, на каком основании она вообще существует? Идеологам «украинскости» не хочется признавать, что Украина — лишь большой осколок от распавшегося СССР, хотя это так и есть: в своем нынешнем виде — с Харьковом, Одессой, Николаевом и Херсоном, не говоря уже о Донбассе, Украина даже в мифах и легендах никогда не существовала, — написал Пушков в Telegram.

Политик считает, что нынешней Украине «не за что уцепиться». По его мнению, Богдан Хмельницкий не годится на роль отца-основателя, так как «пошёл на союз с Россией», а гетман Мазепа «всё проиграл и умер в изгнании».

И куда податься? Вот и гуляют по киевским кабинетам туманные рассуждения о какой-то никогда не существовавшей империи, — резюмировал Пушков.

Как писал NEWS.ru ранее, Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией, считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что украинский народ заслуживает уважения.