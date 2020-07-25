Пушков раскритиковал вставшего на колено перед мигрантом москвича

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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о городах на территории России, до которых в августе будет дешевле всего долететь.

Наиболее бюджетным направлением оказалась Москва. Как сообщили аналитики, билет на самолёт до столицы в августе будет стоить от 850 рублей в один конец. До Астрахани и Волгограда россияне и не...