Пушков раскритиковал вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков не одобрил поступок жителя столицы Александра Андриянова, который преклонил колено перед мигрантом в знак благодарности за его труд и почистил ему обувь.
Ранее москвич разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором объявил о создании движения Migrants Lives Matter в поддержку мигрантов. Мужчина посетовал на то, что иностранные работники не получают благодарности за то, что убирают улицы, доставляют москвичам еду и строят для них дома. Сейчас данный пост удалён.
Пушков
Примитивное, тупое подражание любому веянию из США — удел вторичных несамостоятельных людей. Уверен, этот жест — и эта «жесть» — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты, — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Организованное Андрияновым движение Migrants Lives Matter аналогично американскому Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы и которое охватило протестами многие страны мира.
Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальной сети не оценили рвение Андриянова. Они отметили, что следовать примеру США, где сейчас проходят акции протеста на расовой почве, не стоит, ведь чернокожих рабов везли в Америку против их воли, а представители соседних республик едут в РФ по своему желанию и с целью заработать деньги.
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