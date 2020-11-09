Психолог рассказал, как обезопасить себя от слива интимных видеозаписей

https://static.news.ru/photo/06daa876-232c-11eb-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Сегодня многие пары используют в личной жизни видеозаписи и фотографии интимного характера. Этим уже никого не удивишь, однако человек должен помнить, что с любым партнёром в будущем существует вероятность расставания. И как бывшая «вторая половина» захочет использовать сексуальные материалы — неизвестно. О том, как обезопасить себя от возможных неприятностей, рассказал семейный психолог Сергей Ланг.

На днях в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с футболистом сборной России и петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

Психолог подчеркнул, что тот, кто отправляет подобные кадры, сам себя подставляет под удар. Ланг посоветовал этого не делать. Дело в том, что человек, когда-то отправивший подобное видео партнёру, с которым впоследствии расстался, может стать жертвой своеобразного «террора».

Часто интимная переписка используется для поддержания «огонька» в отношениях. Если без этого не обойтись, сказал психолог, лучше использовать секретные чаты, из которых нельзя пересылать сообщения.

Конечно, всё строится на доверии. Если это происходит между супругами — это одно дело. Но и они впоследствии могут подставить. То, что есть в смартфоне у другого человека, это бомба замедленного действия. Если она сработает, это может быть большой удар по вашей психике и карьере, — цитирует психолога радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, злоумышленники, которые распространили скандальное видео с Артёмом Дзюбой, совершили серьёзное преступление и могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной ответственности, сообщил адвокат Нарек Костанян.