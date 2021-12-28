Психолог рассказал, что делать встречающим Новый год в одиночестве

Если россиянам не хочется встречать Новый год в одиночестве, но пообщаться не с кем, всегда можно найти единомышленников в Сети и устроить небольшую встречу или пообщаться онлайн, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Он рассказал, что в небольших городах люди нередко собираются вместе, чтобы отметить праздник на центральной площади, цитирует «Радио 1».

Редко бывает так, что у человеку вообще не с кем пообщаться. В крайнем случае можно найти единомышленников в Сети, часто там такие же люди организовывают что-то, чтобы не проводить праздник в одиночку. Можно и самому организовать всех, выйти в тот же торговый центр, например. В небольших городах люди часто в полночь выходят на площади все вместе отмечать, — пояснил Идзиковский.

Он уточнил, что Новый год, равно как и день рождения, может вгонять в уныние, если человек не ждёт от будущего ничего хорошего. По его мнению, если дела складываются хорошо, то можно встретить праздник и в одиночестве. Идзиковский заявил, что человек может себя чувствовать одиноким, даже будучи в кругу друзей и семьи, из-за психотравмы. Чаще всего от одиночества страдают люди, предпочитающие постоянно находиться в шумных компаниях, резюмировал медик.

Ранее психотерапевт Тарья Нуммелин объяснила, почему зимние праздники могут стать причиной стресса. Эксперт заверила, что виной всему — болезненная ностальгия о прошлом или детстве.