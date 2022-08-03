Психолог рассказала, какова участь женщин в служебных романах Психолог Дэйс предупредила россиянок о риске потерять все из-за служебного романа

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Служебный роман «опьяняет своей запретностью и тайной, но любая интрижка все равно поддается огласке», рассказала NEWS.ru психолог Эрстея Дэйс. По ее словам, женщина в подобных отношения априори проигрывает, рискуя «потерять все, растрачивая себя на такие авантюры».

Вам кажется, что никто ничего не видит, но уже все всё знают. Такие отношения запускают деструктивную волну, она влияет на весь коллектив: сотрудники отклоняются от целей, производительность компании падает, как и финансовые показатели. Но самое опасное то, что деструктивная волна и самих влюбленных накрывает с головой. Романтика в таких отношениях есть, но она хищническая, которая в итоге может привести к личностному распаду, — отметила эксперт.

Говоря о ментальных причинах служебных романов, она подчеркнула, что «мужчина в такие отношения приходит за энергией, и женщина щедро делится ею с ним. При этом у нее могут быть конкретные цели, которые она преследует: деньги, власть, служебный рост, желание любви или желание выйти замуж. К сожалению, по итогу ни одна из целей ею не будет достигнута».

Женщина в служебном романе априори останется в проигрыше. Она теряет время, красоту и энергию, которые ей никак и никто не компенсирует. Растрачивая себя на такие авантюры, можно потерять все. Многие ошибочно считают, что служебный роман — это любовь. Это не так. Любовь — всегда отказ от желания переделать партнера, а рабочие взаимоотношения не предполагают такой формулировки. В рабочей обстановке можно подойти и предъявить претензию. В этом случае романтический флер спадает, и разрыв неизбежен, — рассказала психолог.

По ее словам, когда люди любят, то позволяют партнеру раскрывать свою индивидуальность, только в этом случае отношения становятся близкими и доверительными, «а можем ли мы доверять на работе? Не всегда. Скорее на рабочем месте актуальна фраза „доверяй, но проверяй“».

И еще одна аксиома: когда вы любите, то искренне цените партнера и даете ему свободу. Но на работе мы этого позволить себе не можем. Если мы работаем в коллективе, то зависим друг от друга и должны работать в команде, что противоестественно природе любви. Поэтому в девяти случаях из десяти у таких отношений нет будущего, — подытожила Дэйс.

Семейный психолог Татьяна Журавлева ранее заявила NEWS.ru, что мужчина не должен полностью обеспечивать женщину. Эксперт объяснила, что в данной ситуации рискует именно последняя, так как разрыв отношений грозит серьезными материальными проблемами, особенно если в паре есть дети. Она подчеркнула, что подобные вопросы лучше решить «по договоренности, но слово „должен“ неуместно».