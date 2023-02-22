Психолог объяснила, почему все меньше женщин дарят носки на 23 февраля Психолог Панфилова: на выбор праздничного ужина вместо подарков к 23 февраля повлияла СВО

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По результатам опроса ВЦИОМ, в этом году женщины предпочли вместо подарков к 23 февраля устраивать мужчинам праздничные ужины дома. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила «Слову и Делу», что такая тенденция связана с влиянием специальной военной операции на Украине, люди начинают возвращаться к архаичным ценностям, а женщины проявляют свое желание создать уют.

Вообще очень часто в стрессе идет разворот к в какой-то мере архаичным ценностям, когда женщина отвечает за эмоциональный покой и уют внутри семьи сегодня, а мужчина — за надежность и стратегическую безопасность на будущее. Поэтому женщины и стараются сделать что-то такое, чтобы пусть бюджетно, но спокойно и приятно здесь и сейчас, — заключила Панфилова.

По словам психолога, людей сильнее волнует праздничное настроение, которое легче всего создать самостоятельно. Формат домашнего ужина привлек россиянок за счет возможности организовать уютный вечер и проявить свои возможности в традиционной роли хозяйки.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 40% россиянок в качестве подарка ко Дню защитника Отечества предпочли организовать праздничный ужин. 20% собираются дарить парфюмерию и косметику, а 15% — сувениры.