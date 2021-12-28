Психолог объяснила отсутствие предновогоднего настроения у россиян

Отсутствие предновогоднего настроения у россиян можно объяснить пандемией коронавируса, из-за которой люди боятся заболеть, рассказала изданию «Слово и Дело» психолог Светлана Костромина. К тому же, добавила она, многие опасаются, что следующий год будет ещё хуже.

В этом году мы снова не можем полноценно отметить этот праздник как мы привыкли — встретиться, посидеть с друзьями. Даже если мы всё-таки собираемся друг с другом, над нами всё равно витает страх болезни. Не говоря о том, что ограничено посещение мероприятий, нет возможности провести Новый год в большой компании или на центральной площади города с другими, — рассказала Костромина.

По её мнению, отмена массовых мероприятий в любом случае негативно влияет на настроение россиян, даже если они подготовились праздновать Новый год в домашней обстановке. Психолог уточнила, что тревога сейчас является общим эмоциональным фоном во всём мире. Костромина заверила: тревожность формируется из-за ограничений, усталости и других негативных обстоятельств.

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