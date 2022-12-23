Психолог объяснила, как реагировать на вопрос женщины о ее фигуре Психолог Паустовская: задавая вопрос о своей фигуре, женщина хочет услышать слова поддержки

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Если женщина спрашивает своего мужчину, набрала ли она вес, она на самом деле хочет услышать слова поддержки и убедиться, что ее будут любить в любом случае, рассказала психолог Инна Паустовская в комментарии для «Слово и Дело». В таком момент ей не нужна констатация факта и любой — положительный или отрицательный — ответ может ее обидеть.

Любой реальный ответ мужчины будет негативен. Скажет: «Да», — она обидится. Скажет: «Нет», — решит, что он с ней не честен. Поэтому лучше сказать, что он ее любит всегда, это как раз то, что женщина хочет услышать. Ради чего она и задает этот вопрос — услышать, что ее мужчина любит ее, как и прежде, — пояснила Паустовская.

Психолог отметила, что реальные изменения в весе женщины игнорировать, если они не вызваны вынашиванием ребенка. Если проблема с набором лишнего веса объективна и не является надуманной, мужчине следует успокоить свою любимую и предложить заняться спортом вместе, посоветовала эксперт.

Психолог Александр Шахов ранее рассказал, что признаком того, что мужчина испытывает к женщине любовь, может служить то, что он строит планы на будущее с ее участием. Помимо этого, о настоящих чувствах может свидетельствовать желание закрыть финансовые потребности своей любимой, а также стремление обеспечить ее безопасность. Специалист также уверяет, что при настоящей любви измены исключены.