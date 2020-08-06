Психолог объяснил мечты россиян о досрочной пенсии

https://static.news.ru/photo/cb155966-d7f0-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный психолог Алексей Рощин считает результаты опроса, согласно которому треть россиян мечтает уйти на пенсию до 55 лет, вполне закономерными. А желание некоторых жителей России поработать подольше он объясняет не любовью к своему делу, а низкой финансовой обеспеченностью.

На самом деле труд, работа — это всегда для человека проклятье. Есть такое выражение «проклятье труда». Эти 30% выражают общее мнение, что хорошо было бы прекратить работать как можно раньше. Отдыхать, проводить досуг, конечно, людям нравится больше, — рассказал «Политике сегодня» Рощин.

По его словам, те, кто хочет перестать работать в 55 лет, либо уже подкопили денег на безбедную старость, либо хотят заняться другой работой, например, переехать в село. Стремление женщин к труду на пенсии он объяснил их самоотверженностью и желанием как можно дольше помогать детям и внукам.

Как писал NEWS.ru, почти треть россиян хотели бы закончить работать до 55 лет, чаще о таком желании заявляют женщины, свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Так, 31% респондентов не против завершить карьеру до достижения 55-летнего возраста, 69% — после него. 22% мужчин и 17% женщин хотели бы перестать активно работать в возрасте 60–65 лет, а 27% респондентов обоих полов заявили, что не против работать до 55–60 лет. Женщины чаще мужчин говорили о желании завершить карьеру до 55 лет (39% и 23%) соответственно. Ещё 17% женщин и 28% мужчин хотели бы завершить карьеру после 65 лет. При этом 20% уверены, что смогут себе позволить выйти на пенсию раньше. Тем не менее большинству проблематично выйти на пенсию раньше из-за отсутствия сбережений и иных доходов помимо зарплаты.