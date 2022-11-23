Названы пять главных ошибок женщин в воспитании сыновей Психолог Раков: женщины не способны воспитать сыновей настоящими мужчинами

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Женщина не способна воспитать сына настоящим мужчиной, это по силам только родному отцу или человеку, его заменяющему, заявил NEWS.ru психолог Павел Раков. Эксперт тем не менее подчеркнул, что матерям есть что дать отпрыскам, если не совершать пять главных ошибок в общении с сыновьями.

Во-первых, считает Раков, нельзя повышать на сына голос — «на это имеет право только другой мужчина, стоящий выше по статусу, единственное, чего добьется мать, — ухода сына в глубокую оборону».

У любого мужчины с детства включается программа: лучшая защита — это нападение. И вот мать уже замечает, что сын делает какие-то гадости как будто назло. Это вовсе не иллюзия, он действительно мстит за то, что его психологически атаковали. Криком мать активирует в мозге мальчика участок, ответственный за разрушение, и ничего более, — отметил Раков.

Собеседник добавил, что с сыном, «как в случае со взрослым мужчиной, нужно флиртовать. Разумеется, не телом, а на словах» — мать может спросить у ребенка совета, предложить руководить чем-то, поспорить с ним.

Когда женщина использует флирт, мужчина, сколько бы ему лет ни было, обращается к созиданию, а не к разрушению. Во-вторых, нельзя наказывать. Наказывать для воспитательного эффекта может только отец, отчим, дедушка, дядя. Женщина не способна построить со своим ребенком мужского пола отношения по схеме «поступок — санкция». Это просто не ее роль. От матери мальчику нужно видеть любовь, нежность, понимание и заботу, — считает Раков.

Третья ошибка, по мнению Ракова, — быть непоследовательной — важнейший закон воспитания: правила семьи единообразны и не меняются по настроению.

Сегодня игрушки надо сложить вечером в ящик, завтра можно этого не делать, послезавтра тишина, еще через день крик и угрозы ремнем за беспорядок. В такой обстановке у мальчика расшатываются нервы, ему не удается обрести стержень и внутреннюю опору. Скорее всего, став взрослым, он будет приспосабливаться к обстоятельствам, что не слишком-то мужественно, — рассказал психолог.

Четвертая ошибка, отметил эксперт, это равнодушие — мать может выбрать одну из стратегий — откупиться от сына подарками, компенсируя отсутствие любви, либо стать «излишне либеральной», все позволять, не обращать внимания на его плохое поведение. Третий вариант, добавил Раков, — «открыто воевать с сыном», срываться на нем.

Пятая ошибка — жертвовать собой. Матери сыновей иногда делают невозможное, чтобы у ребенка было все, что он хочет: работают на двух работах, во всем себе отказывают, оставляют ему самые вкусные кусочки, исполняют его желания за свой счет. Доходит до смешного: у сына брендовые кроссовки, у матери нет зимнего пальто. В таких условиях вырастают не просто эгоисты, а настоящие тираны. Только счастливая, довольная, целеустремленная женщина, которая умеет наслаждаться жизнью, сможет быть авторитетом для сына и вырастить его таким же полноценным человеком, — подытожил Раков.

Ранее психолог Ирина Леонова объяснила, как эффективно и комфортно общаться с подростками. Она посоветовала не пытаться заниматься нравоучениями и склонять ребенка к задушевным беседам, поскольку это может охладить отношения.