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Руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) посчитал теорию эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». Он добавил, что современные исследования могут предложить человечеству только один вывод — «мы обезьяньи дети».

По его мнению, эта версия «абсолютно не подтвердилась». Представитель РПЦ уверен, что перед обществом стоит выбор: «либо принять библейское учение» о сотворении человека и всей Земли богом, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара», чего и добивается нынешняя наука, пишет РИА Новости .

Смирнов высказался и по поводу семьи. Священнослужитель заявил, что ячейка общества — это не институт, так как её создал бог, а подобный термин больше подходит для обозначения армии или прокуратуры.

В Писании сказано: «Мужчину и женщину сотворил их». Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя... Это не институт — это творение Божие, — резюмировал протоиерей.

Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов путём естественного отбора» в 1859 году. В этой монографии британец утверждал, что формы жизни являются не итогом деятельности разумного Творца, а изменчивости, наследственности и естественного отбора.

Ранее News.ru сообщал, что протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Он считает их слабыми и полагает, что происходит это из-за малодетности и «женского воспитания». В противовес он приводит патриархальный уклад.