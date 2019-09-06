https://static.news.ru/photo/a093484c-d215-11e9-a448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин национальной трагедией. Он считает их слабыми и полагает, что происходит это из-за малодетности и «женского воспитания».

Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе [женщины] быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они всё время были в конкурентной борьбе, [Сейчас мужчина] когда ищет себе жену — он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть, — приводит его слова «Интерфакс» .

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это, по его мнению, штучный товар.

Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия. А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе, — заключил священник.

Протоиерей Смирнов часто транслирует патриархальные взгляды на жизнь и допускает гендерно-оскорбительные высказывания. Так, ранее в эфире радиостанции «Радонеж» заявил о том, что женщины уступают мужчинам в умственных способностях, писал News.ru.