Пространство интерпретаций: как работает неофициальная концертная цензура Уже осенью Госдума может узаконить худсоветы, регулирующие репертуар артистов на живых выступлениях

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В России де-факто действует цензура при проведении массовых музыкальных мероприятий, утверждает целый ряд музыкантов, которым, по их словам, пришлось прямо или косвенно столкнуться с подобными ограничениями. Хотя официально это нигде не проговаривается, судя по всему, последние прямо или косвенно зависят от отношения музыкальных коллективов к СВО на Украине. Запрет на политические высказывания для концертирующих групп вводится уже на уровне промоутеров — они не хотят сталкиваться с проблемами и прописывают в контрактах крупные штрафы за такое «несанкционированное» поведение на сцене. Между тем, как выяснил NEWS.ru, в Госдуме подумывают легализовать подобный цензурный порядок, как это ещё относительно недавно было в СССР.

Одинаковый сценарий

В выходные певица Вера Мусаелян опубликовала рассказ о том, как проходят концерты её группы «Алоэ Вера». Выступления постоянно отменяют, никаких официальных причин при этом не называется. В результате «Алоэ Вера» вынужденно проводит «подпольные» выступления, возможных нежелательных гостей из Центра по противодействию экстремизму МВД музыканты отсеивали через вопрос «сколько трубачей в „Алоэ Вера“».

Тот, кто ответит правильно (три) — эшник. Потому что нормальный человек таких вещей помнить не должен, — пишет Мусаелян.

В Сети появляются ничем не подтвержденные списки музыкальных коллективов, которым якобы нельзя выступать в России из-за негативного отношения к действиям Вооружённых сил РФ на территории Украины. Одним из первых попал под раздачу старейший рок-коллектив «Машина времени», возглавляемая Андреем Макаревичем. На данный момент последний покинул страну.

Откуда я знаю, возможен ли сейчас концерт «Машины времени», если назначенные концерты отменились? Какой смысл сейчас организовывать, если организаторы будут тратить деньги и силы, а потом за неделю это всё прикроется? — прокомментировал Макаревич в разговоре NEWS.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич

Легендарная рок-группа попала в опалу из-за негативного отношения к военной операции на территории Украины, уверен Макаревич. Впрочем, Макаревич говорит, что происходящее для него не в новинку: с такими же проблемами он сталкивался в 2014 году, когда был против присоединения к России Крыма. В советский период его концерты запрещали в 1979 и 1983 годах.

Отмены происходили по одному сценарию. Организатору концерта звонили из администрации города, ещё каких-то властных структур. Говорили: этот артист неугоден. Если хочешь дальше работать на рынке, отмени этот концерт. Концерты отменяли и, в принципе, правильно делали, — вспоминает Сергей Прокофьев, барабанщик панк-группы «Тараканы».

Недавно «Тараканы» объявили о прекращении концертной деятельности после 30 лет активного присутствия на панк-сцене. Прощальный тур группы не состоялся из-за постоянных срывов концертов.

Последние года два [с запретами концертов] мы постоянно сталкивались. Ещё до 24 февраля группа занимала такую позицию... За которую вплоть до срока можно получить. Лично я говорил: ребята, если мы хотим сохранить концерты и отъездить тур, нам это дело надо нивелировать, — подчеркивает Прокофьев.

В регионах цензурная практика обрастает своей спецификой. Как рассказал NEWS.ru один из саратовских музыкантов, попросивших об анонимности, летом по выходным в городе проходят концерты на набережной Волги. Требования к исполнителям в этом году постоянно менялись: сначала требовали не исполнять песню группы «Би-2» «Полковнику никто не пишет», потом вообще любые песни «Би-2», Земфиры, «ДДТ» и Монеточки. Затем любые песни с упоминанием войны в каком-то ключе, затем «репертуар групп из недружественных стран», в том числе любые песни на английском языке.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Юрий Шевчук

Запреты получили огласку, местному изданию «Свободные новости» их прокомментировала Ирина Бойко, председатель комитета по культуре мэрии Саратова: «Репертуар исполнителей, выступающих на городских праздничных мероприятиях, в любом случае проходит контроль и некий фильтр. Это стандартная ситуация, абсолютно не связанная с какими-либо событиями в стране или мире. Поскольку концерты у нас для всех горожан, их посещают не только взрослые, но и дети, конечно, есть ограничения по выбору композиций и определенные требования к музыкантам с нашей стороны. Кроме того, репертуар должен соответствовать теме мероприятия».

Закрепление практики

Промоутеры не хотят терять доходы от непредсказуемой ситуации с возможными запретами концертов и пытаются подстраховаться. Как выяснил РБК, обычной практикой становится включение в контракты с музыкантами возможность крупных штрафов за политические высказывания со сцены во время концертов.

Для промоутеров это логично. Им абсолютно небезразлично, что артист будет говорить со сцены, — комментирует барабанщик «Тараканов» Сергей Прокофьев.

При этом запреты концертов не абсолютные. Выступления Доры, Лигалайза и «Кровостока» были отменены в Москве, но состоялись в регионах.

Фото: Russian Look/Global Look Press «Кровосток»

Прокофьев рассказал NEWS.ru, что у «Тараканов» было наоборот: в регионах им стабильно срывали выступления, а в Москве не каждый раз, но играть удавалось.

Андрей Макаревич подтверждает, что также было в позднем СССР.

То, что могли, отменяли, то, что не успевали, не успевали, — рассказывает он.

Собеседник NEWS.ru, занимающийся аналитической работой для властных структур, подтвердил, что из администрации президента в регионы уходят общие указания о том, как должны проходить культурные мероприятия. У местных властей есть пространство для собственной интерпретации этих установок.

В отличие от сегодняшней России, в СССР существовала официальная система культурной цензуры — художественные советы. За их возвращение ратует Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению. Она рассказала NEWS.ru, что депутаты вернутся к этому вопросу в осеннюю сессию.

В следующем парламентском сезоне мы планируем провести совещание на этот счет. Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать, поддержка многих депутатов из разных партий есть. Ждем начало сессии, — заявила она.

Первоначально с этой инициативой Лантратова выступила ещё в апреле в связи со скандалом на выставке «Арт-Москва» в Гостином дворе. Так была замечена скульптура «Большая мать» Олега Кулика, в которой многие увидели издевательство над образом «Родины-матери». Тогда предлагалось ввести худсоветы на время проведения СВО.