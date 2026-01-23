Просто посади и забудь: эта красавица будет цвести до морозов при поливе всего раз в месяц

Если вы мечтаете о саде, который не требует ухода, идеальным выбором станет газания. Эта красавица будет цвести до морозов при поливе всего раз в месяц. Просто посади и забудь!

Газания создана для тех, кто ценит красоту, но не готов посвящать ей много времени. Ее глянцевые лепестки раскрываются на солнце, создавая невероятно живописный ковер. Посадите рассаду в открытый грунт в конце апреля или мае, так как растение устойчиво к легким заморозкам. Главный секрет успеха — редкий, но обильный полив.

Газания исключительно засухоустойчива и может цвести даже при нехватке влаги, поэтому одного полива в месяц будет достаточно. Что касается подкормок, то растение настолько неприхотливо, что может обойтись без них вовсе, однако если вы раз в месяц подкормите его комплексным минеральным удобрением, то в ответ получите еще более пышную шапку цветов.

