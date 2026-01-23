Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 03:46

Просто посади и забудь: эта красавица будет цвести до морозов при поливе всего раз в месяц

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы мечтаете о саде, который не требует ухода, идеальным выбором станет газания. Эта красавица будет цвести до морозов при поливе всего раз в месяц. Просто посади и забудь!

Газания создана для тех, кто ценит красоту, но не готов посвящать ей много времени. Ее глянцевые лепестки раскрываются на солнце, создавая невероятно живописный ковер. Посадите рассаду в открытый грунт в конце апреля или мае, так как растение устойчиво к легким заморозкам. Главный секрет успеха — редкий, но обильный полив.

Газания исключительно засухоустойчива и может цвести даже при нехватке влаги, поэтому одного полива в месяц будет достаточно. Что касается подкормок, то растение настолько неприхотливо, что может обойтись без них вовсе, однако если вы раз в месяц подкормите его комплексным минеральным удобрением, то в ответ получите еще более пышную шапку цветов.

Ранее был назван многолетник, который цветет бутонами и в ливень, и в засуху, не боится ни жары, ни холода, растет сам по себе.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педиатр назвал идеальную длительность прогулки в мороз с младенцами
Конгресс США не сумел ограничить Трампа в действиях против Венесуэлы
«Было жарко»: ветеран СВО о боях за Донбасс, дронах-сбросниках и гражданке
«Украина исчезла из повестки»: Зеленский получил катастрофический сигнал
Россиянам дали совет, как избежать блокировки карты при общении с банком
Российские бомбардировщики более пяти часов кружили над Балтикой
Белый дом ошибочно внес европейскую страну в состав Совета мира
Назван орган, который наиболее беззащитен перед алкоголем
Опасные отголоски июльского землетрясения зафиксированы на Камчатке
Работа на WB, эмиграция: чем сейчас занимаются звезды «Даешь молодежь!»
Почти четырехчасовые переговоры Путина и Уиткоффа завершены
Фаза Луны сегодня, 23 января 2026 года. Взвешиваем котиков, делаем детей
Секретная база США: что на самом деле скрывает Пентагон — НЛО, супероружие?
«Бесконечность»: Трамп рассказал о приятном «бонусе» в сделке по Гренландии
Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ
Путин совершил жест вежливости, приветствуя дипломатов США в Кремле
Дачникам объяснили, нужно ли убирать сугробы на даче
«Это смертный приговор»: на Западе испугались российского оружия
Киев увидел в Успенской угрозу нацбезопасности
«Он хочет»: Трамп заявил о решимости Зеленского на сделку по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.