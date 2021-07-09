Пропавшего неделю назад подростка нашли живым под Тюменью

В Тюменской области нашли живым 15-летнего подростка, который пропал при странных обстоятельствах. Об этом говорится на сайте регионального главка Следственного комитета России.

Мальчик пропал 3 июля. Вместе с друзьями он отдыхал в палатке недалеко от деревни Падерина, а затем исчез. По предварительным данным, подросток ушёл один ночью рыбачить. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика.

В поисках участвовали следователи, криминалисты, полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтёры. В субботу утром двое местных жителей обнаружили подростка неподалеку от посёлка Тараскуль. Он сам вышел на звуки мотоцикла.

Подросток рассказал следователям, что потерялся, когда пошёл собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями, найти не смог. Мальчика направили в больницу для медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что в Анапе было найдено тело мужчины, пытавшегося спасти ребёнка и двух взрослых. Их унесло в открытое море 5 июля. Таким образом, в результате инцидента погибло четыре человека.