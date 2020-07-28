Прокуратуре могут разрешить возбуждать уголовные дела

https://static.news.ru/photo/2b43f2e8-d0b2-11ea-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников допустил с высокой степенью вероятности, что прокуратура получит возможность возбуждать уголовные дела после внесения изменений в соответствующий закон.

На заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге парламентарий заявил, что норма о возбуждении уголовных дел «скорее всего» будет в законе «О прокуратуре», передаёт ТАСС. Крашенинников напомнил, что до этого момента «у них» (прокуроров) возможности самостоятельно инициировать уголовное производство не было.

В настоящее время надзорный орган может контролировать ход следствия и в случае нарушения имеет право отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а также может рекомендовать прекратить уголовное преследование.

Ранее NEWS.ru сообщал о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении досудебного изъятия детей из семей. Павел Крашенинников был одним из авторов инициативы.