Прокуратуре могут разрешить возбуждать уголовные дела

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников допустил с высокой степенью вероятности, что прокуратура получит возможность возбуждать уголовные дела после внесения изменений в соответствующий закон.
На заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге парламентарий заявил, что норма о возбуждении уголовных дел «скорее всего» будет в законе «О прокуратуре»,
В настоящее время надзорный орган может контролировать ход следствия и в случае нарушения имеет право отменить постановление о возбуждении уголовного дела, а также может рекомендовать прекратить уголовное преследование.
Ранее NEWS.ru сообщал о внесении в Госдуму законопроекта об ограничении досудебного изъятия детей из семей. Павел Крашенинников был одним из авторов инициативы.
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