В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей

Порядок изъятия детей из семьи до суда может быть пересмотрен. Об этом говорится в законопроекте, внесённом в Госдуму.
Как
Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном, — заявил Крашенинников.
По его словам, изымать детей из семей можно будет только в исключительных случаях. Депутат считает, что для этого в семье должны происходить противоправные действия и может быть угроза жизни и здоровья ребёнка.
Крашенинников отметил, что действующий внесудебный порядок не гарантирует того, что органы опеки и попечительства не будут злоупотреблять своими полномочиями. Согласно новому проекту, вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи будет решать суд, куда и будут подаваться заявления органы опеки и попечительства или внутренних дел.
Для обеспечения этого будут внесены поправки в Гражданский процессуальный кодекс, Федеральный закон «О полиции». Кроме того, в статье 77 Семейного кодекса предлагают сохранить внесудебный порядок изъятия несовершеннолетнего в исключительных случаях: когда есть риск, что ребенок умрёт в течение нескольких часов.
Как писал NEWS.ru, сотрудников органов опеки проверят на халатность опеки после оставления матерью в московской квартире без еды четверых детей. Мать оставила еду, которой, как она думала, хватит детям на несколько дней.Дети съели всё в первый же день и провели несколько суток без еды, пытались выйти на улицу, но не смогли, поскольку мать заперла их снаружи. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию.
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