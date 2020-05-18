Прокуратура проверит данные о штрафе инвалиду за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/35230488-98fa-11ea-b35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: genproc.gov.ru

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефёдова прокомментировала информацию о штрафе за нарушение режима самоизоляции, который был выписан инвалиду I группы. По её словам, ведомство займётся проверкой этих данных.

Она отметила, что подобные сведения появились в СМИ. По данным журналистов, штраф получила женщина, которая год не покидает свою квартиру, так как не передвигается, передаёт РИА Новости.

Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, о необоснованном привлечении москвички к административной ответственности, — подчеркнула Нефёдова.

Представитель ведомства отметила, что прокуроры проведут оценку законности постановления по делу об административном правонарушении. Если будет необходимо, они примут меры прокурорского реагирования.

Как писал NEWS.ru, штраф в 4 тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания с преподавателя стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.

Через некоторое время Карабулатовой пришёл штраф. Сама профессор сообщила, что у неё нарушено 90% двигательных функций, поэтому она, по собственным словам, уже год «соблюдает самоизоляцию». Как отметила педагог, её оштрафовали без предупреждений или звонков за отсутствие приложения «Социальный мониторинг».