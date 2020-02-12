https://static.news.ru/photo/f22ea554-4dab-11ea-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yao Jianfeng/Xinhua/Global look Press

Компания «Здравмедтех-Е», которая является единственным в Уральском федеральном округе (УрФО) производителем медицинских масок, перешла на круглосуточный режим работы и вдвое увеличила выпуск продукции.

Гендиректор предприятия Николай Поляков пояснил, что плановая его мощность составляет 15 тысяч масок в день. В связи с ситуацией в стране и по просьбе властей Свердловской области объём производства увеличен до 30 тысяч штук в сутки. Дополнительно производимые маски будут поставляться в аптеки региона и постоянным клиентам компании.

По словам Полякова, повышенный спрос на маски и их дефицит в аптеках обусловлен не столько сообщениями СМИ о коронавирусе, сколько прекращением их поставок из КНР, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин распорядился создать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса по территории России. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что производство индивидуальных средств защиты можно нарастить втрое (до 900 млн штук в год), а также выкупить, в случае необходимости, излишки у производителей.