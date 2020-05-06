Профессор ВШЭ получил выговор за призыв вернуть 37-й год

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев получил выговор от руководства за пост с призывом вернуть 37-й год. Сообщение с мотивами политической вражды сотрудник ВШЭ разместил в Facebook.
Это не первый пост Матвейчева подобного рода, при этом он указывает аффилиацию НИУ ВШЭ, что руководство вуза считает для себя оскорбительным. Очередной пасквиль профессора начинался со слов «нужен 37-й год», за что профессору рекомендовано принести публичные извинения.
Ко всему прочему Матвейчеву объявлен выговор за нарушение Правил трудового внутреннего распорядка,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
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