Профессор ВШЭ получил выговор за призыв вернуть 37-й год

https://static.news.ru/photo/0aad87d8-8fdf-11ea-bab6-fa163e074e61_660.jpg Студенты у здания ВШЭ Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев получил выговор от руководства за пост с призывом вернуть 37-й год. Сообщение с мотивами политической вражды сотрудник ВШЭ разместил в Facebook.

Это не первый пост Матвейчева подобного рода, при этом он указывает аффилиацию НИУ ВШЭ, что руководство вуза считает для себя оскорбительным. Очередной пасквиль профессора начинался со слов «нужен 37-й год», за что профессору рекомендовано принести публичные извинения.

Ко всему прочему Матвейчеву объявлен выговор за нарушение Правил трудового внутреннего распорядка, пишет «МК». В свою очередь, профессор заявил, что готов извиниться, но только перед руководством вуза, а не перед людьми, которым была посвящена публикация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.