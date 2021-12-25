Профессор МГУ раскрыл прошлое Теплякова на психфаке

Заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ доктор психологических наук Александр Асмолов заявил, что отец 9-летней студентки факультета психологии МГУ Евгений Тепляков был способным студентом и занимался интересной научной работой. При этом он не стал называть Евгения вундеркиндом, так как для этого нужно иметь больше данных о человеке. Об этом сообщает Lenta.ru.

Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления, — поделился Асмолов.

Он также отметил, что в семье Тепляковых «происходит конструирование ребёнка и его развития по образу и подобию мечты», что может негативно сказаться на детской психике.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что не собирается в одиночку прекращать обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Об этом он сообщил изданию «Подъём» после обращения члена СПЧ Александра Асмолова, добавив, что возьмёт дело на карандаш и проконсультируется со специалистами.