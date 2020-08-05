Специалисты предполагают, что на фоне пандемии в России вырастет количество случаев профессионального выгорания. Это может произойти из-за закрытия границ и развлекательных заведений, а также в связи со снижением дохода населения. О том, кто наиболее подвержен профессиональному выгоранию и как с ним справиться — в материале NEWS.ru.

Профессиональному выгоранию в наибольшей степени подвержены люди с дистимным типом личности — таких в России достаточно много. Он характеризуется замкнутостью, медлительностью, немногословностью и пассивностью, отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Ирина Корчагина.

Также довольно часто усталость испытывают работники, которым приходится много общаться — психологи, медики, преподаватели, консультанты в магазинах, воспитатели, операторы call-центров. Ситуация усугубляется тем, что зачастую эти люди не знают, как сбросить напряжение. С ними, в отличие от сотрудников экстренных служб, не работают корпоративные психологи, пояснила Корчагина.

С выгоранием также часто встречаются актёры. Всё дело в том, что им зачастую приходится на протяжении длительного времени играть одну и ту же роль. Кроме того, они должны вживаться в происходящее на сцене — делать это психологически очень тяжело.

Вероятность развития профессионального выгорания также повышается у людей с низкими зарплатами. Связано это с тем, что у малообеспеченного человека меньше возможности путешествовать и посещать развлекательные мероприятия. Без этого людям тяжело сменить обстановку и отвлечься от проблем на работе.

Между тем всё больше россиян могут начать сталкиваться с профессиональным выгоранием из-за пандемии коронавируса. А осенью психолог и вовсе прогнозирует резкий рост таких случаев.

Из-за карантина у россиян снизились доходы, стало меньше возможности и желания посещать какие-то заведения, отправляться в путешествие. В связи с этим в стране может вырасти число случаев профессионального выгорания. Кроме того, людям сейчас сложно любить свою работу и отдаваться ей из-за высокой невротизации, в частности, в связи с разговорами о возможной второй волне коронавирусной инфекции. Тревожность у россиян зашкаливает. Она захватила даже сангвиников, которые в наименьшей степени подвержены выгоранию. Осенью же ситуация станет ещё хуже. Всё дело в том, что погода испортится, у людей будет меньше возможностей безмятежно гулять и отдыхать на природе. Ирина Корчагина психолог психолог

Как предотвратить выгорание

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Человек, который испытывает усталость от работы, с трудом просыпается по утрам. К вечеру у него нет сил даже на просмотр фильмов и общение с близкими, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Панфилова. Многие люди не могут сами себе признаться в том, что у них произошло профессиональное выгорание, отметила она. В этом случае на помощь им должны прийти близкие, которым со стороны обычно хорошо видно, что поведение и настроение человека изменилось.

Родственникам следует объяснить человеку, что он стал вести себя по-другому, и натолкнуть его на размышления о происходящем. При этом стоит обойтись без обвинений в его адрес. Если человек сам себе признаётся в наличии проблемы, это будет большим шагом вперёд. После этого ему нужно разделить профессиональную и личную сферы. Мысли о работе в свободное время следует выключать. Наталья Панфилова психолог психолог

Психолог также рекомендует людям с выгоранием выделить для себя свободное время и принудительно занять его прогулками, беседами с близкими и развлечениями. Интересные занятия помогут отдохнуть и отвлечься. При этом не стоит забывать об общении на работе. Специалист советует разговаривать с коллегами на отстранённые темы. Это поможет переключиться и избавиться от чувства, что вся жизнь тратится на выполнение рабочих обязанностей.

Между тем, по данным опроса, из-за выгорания с работы уходит 15% россиян. 54% населения страны при поиске нового места трудоустройства прежде всего обращают внимание на рабочий график, 44% отмечают важность расстояния от дома, 36% — надёжность компании, 34% — отзывы сотрудников о работе, 31% — возможности карьерного роста и обучения.