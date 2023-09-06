Продюсер объяснил отсутствие Разина на открытии памятника Шатунову Продюсер Рудченко: Разин не пришел на открытие памятника Шатунову из-за зависти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который не пришел на открытие памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище, показал свое истинное отношение к музыканту, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, у Разина всегда была внутренняя борьба с самим собой, он называл Шатунова близким другом, а на самом деле завидовал его успеху.

Зная его как человека, который пиарится на информационных поводах, отсюда все его заявления о крепкой дружбе, других отношениях, что он всю жизнь положил для продвижения творчества Юрия Шатунова. На самом деле, когда требуются действия, которые от него ждут как от близкого друга, каким он себя считает, здесь его не видно, а когда нужно пропиариться на громком скандале, он создает для этого возможность. Я бы не сказал, что он был близким другом Шатунова, скорее, конкурентом или хотел являться конкурентом, — сказал Рудченко.

Он считает, что публика никогда не воспринимала Разина так же, как Шатунова.

Это всегда была внутренняя борьба у Разина, которая разрывала его на части. С одной стороны, он публично называл себя близким другом, а с другой — всегда завидовал Юрию. Эти два образа в нем уживались. Сейчас мы и видим его истинное поведение, он показал свое отношение, — добавил Рудченко.

6 сентября, в день 50-летия со дня рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище состоялось открытие памятника музыканту. Церемонию посетили вдова исполнителя и его дети в сопровождении охраны. В общей сложности у памятника собрались несколько сотен человек. Один из поклонников Шатунова заметил, что на церемонию не пришел ни один известный артист. Это он связал с завистью.