https://static.news.ru/photo/a4937b2c-e914-11e9-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудников супермаркета «Дикси» временно отстранили от работы после инцидента с избиением и тасканием за волосы покупательницы.

В настоящее время руководство торговой сети проводит проверку по факту происшествия. В отношении продавцов будут приняты меры в соответствии с трудовым законодательством, сказала радиостанции « Говорит Москва » представитель пресс-службы «Дикси» Юлия Чернышёва.

Поводом для конфликта послужила попытка кражи товара. В её совершении заподозрили молодого человека, которого сотрудники магазина поймали при попытке сбежать. Его увели в подсобку, а затем туда за волосы потащили и девушку – предположительно, его подругу.

Ранее News.ru писал о похожем инциденте в одном из столичных магазинов «Дикси». Тогда в драке участвовали сразу несколько посетителей и продавцов. В результате один человек получил ножевое ранение.