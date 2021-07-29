В Москве у 90% заболевших коронавирусом фиксируется индийский штамм («дельта»). Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире общества «Знание», пишет URA.RU.

В московской популяции 90% штамма — индийский штамм, или штамм «дельта». Его особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, — цитирует его агентство.

Проценко отметил, что вaкцинация гарантирует более лёгкое течение болезни и выживание. Так, 90% пациентов, которые сделали прививку и после этого попали в больницу в Кoммунарке, получили только первый компонент вакцины. После введения второго люди практически не заражaются.

Ранее Проценко не исключил вероятность ещё одной волны COVID-19 в России. Предотвратить её можно только путём вакцинации.

Он также указал на то, что высокий титр антител не относится к противопоказаниям к вакцинации. По словам Проценко, тем, кто переболел коронавирусом, необходимо привиться через полгода после выздоровления.