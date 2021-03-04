Пробки в Москве с утра растянулись на 61 км

https://static.news.ru/photo/846e5d70-b9bc-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик 5 марта составила 61 километр, сообщил официальный Telegram-канал дептранса города. При этом в целом пробки в столице оценили в два балла.

В департаменте подчеркнули, что заторы наблюдаются у Цветочного рынка в преддверии 8 Марта. Затруднено движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой.

В целом в городе ожидаются пробки до четырёх баллов — с утра, до шести баллов — днём и вечером.

Движение в центр затруднено: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Ярославское шоссе, — сказано в сообщении ведомства.

Дептранс Москвы / Telegram

Пока нормально едут Варшавское шоссе, Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова.

Ранее NEWS.ru писал, что сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина назвали ложью. Данные СМИ о том, что при приезде в Новосибирск с рабочим визитом Михаила Мишустина будут перекрыты дороги, не соответствуют действительности, отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.