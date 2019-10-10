https://static.news.ru/photo/6ba1ea32-eb22-11e9-904d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Олег Филиппов порекомендовал призывникам — 2019 сделать все необходимые прививки за месяц до отъезда на службу.

Призывники относятся к группе риска по заражению воздушно-капельными инфекциями, в том числе гриппом, пневмококковой и менингококковой инфекциями, ветряной оспой, так как количество контактов в организованных коллективах, и в частности в воинских, очень велико и риск заразиться тоже велик. Потому важно вакцинироваться против этих инфекций. Лучше всего, если прививки будут проведены за месяц до отправки в войска для того, чтобы успел выработаться иммунный ответ организма, — цитирует врача АГН « Москва ».

В списке рекомендуемых также прививки от дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В и кори, их следует сделать, если призывник не вакцинировался от этих болезней ранее. В этом году осенний призыв начался 1 октября и продлится до Нового года.

Как писал News.ru ранее, более половины россиян (58%) не планируют в 2019 году делать прививку от вируса гриппа. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМом. Большинство отказывающихся от вакцинации составляют респонденты в возрасте от 35 до 59 лет. Среди них преобладают мужчины (61%) и жители крупных городов (65%).