Приползут на коленях обратно: лидер «Ветеранов России» об открытии Apple

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru оценил анонсированное Apple открытие своих магазинов на территории России спустя два дня после объявления об их закрытии. Магазины re:Store снова заработали в Москве после недолгого перерыва. Цены на гаджеты Apple после открытия выросли в среднем на 20–30%.

Это обычные спекуляции. Нужно понимать, что это в первую очередь торгаши, а Российская Федерация для них очень большой потребительский рынок, который использует данную продукцию. Но сейчас альтернатива им есть. Это китайские компании в первую очередь, — отметил спикер.

По его словам, Запад просто спекулирует подобными заявлениями, говоря о том, что они будут продавать, а потом нет. Резяпов назвал страны и компании, которые так себя ведут, торгашами.

Торгаши так и останутся торгашами. А все эти слова о том, что «мы будем торговать своей продукцией, потом не будем», — это обычные спекуляции. Поверьте мне, ну уйдут они из РФ, ну граждане наши от этого много не потеряют. В Telegram-каналах много видео, где наши граждане молотками разбивают их планшеты — нам плевать на ваши технологии. Есть альтернатива всегда и не бывает безвыходных ситуаций. Тем более что стоимость Apple высокая и не всех интересует и не соответствует ценовой политике. Не будет их — придут другие. А если Россия их выгонит — они на коленях приползут и будут проситься на рынок снова! Россия — это основной потребительский рынок для них, так что так и будет, — заключил Резяпов.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Между тем аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.