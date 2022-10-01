Пригожин рассказал, кого должны призывать в первую очередь Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин посчитал, что в первую очередь в рамках частичной мобилизации должны призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту и военнослужащих в отставке. Бизнесмен убежден в том, что в последнюю очередь должны призываться срочники, «отстрелявшие по три патрона» во время службы в армии. Слова предпринимателя опубликованы на странице компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны — военнослужащие по контракту, уволенные в запас. <...> А также представители государственных структур и силовых ведомств. И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона, — заявил Пригожин.

По мнению бизнесмена, мобилизации не подлежат представители «стратегически важных профессий», включая IT-специалистов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств. Это, как он отметил, сотрудники таких структур, как МЧС, ФСБ, прокуратура, СК, УФСИН, ФСО. С ними Россия обладает мощными военными ресурсами, способными «снести любую западную армию», уверен глава Чечни.