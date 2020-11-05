Причиной беременности 13-летней россиянки назвали дистанционку

https://static.news.ru/photo/702f783a-1f60-11eb-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

13-летняя школьница из Искитима (Новосибирская область) забеременела от 14-летнего подростка.

Как пишет «КП-Новосибирск», паре некоторое время удавалось успешно скрывать беременность, школьники планировали завести семью.

Взрослые считают, что в случившемся виновато дистанционное образование, так как дети оказались предоставлены сами себе вместо занятий в школе и секциях. Несовершеннолетняя мать училась в школе Новосибирска, но после начала пандемии коронавируса в апреле девочка переехала в Искитим к бабушке. Там школьница начала дружить с местными подростками и закрутила роман с 14-летним волейболистом.

Родители девочки узнали о беременности через 13 недель после зачатия. Подростки признались, что скрыли беременность, чтобы девочку не отправили на аборт. Они заявили, что хотят пожениться и жить вместе. Мать школьницы пошла навстречу пожеланиям молодой пары и рекомендовала им сохранить отношения и готовиться к свадьбе. Женщина решила оформить права опеки на внучку.

Родители молодого отца также винят дистанционку в произошедшем. Мать подростка также призналась, что уже смирилась с пополнением в семье.

Я думаю, что виновата дистанционка, карантин. <...> Мы всегда знали, где наш сын и с кем. Но родители же не обязаны ходить за детьми хвостиком и свечку держать, — сказала мать школьника.

Ранее NEWS.ru приводил историю 13-летней школьницы из Железногорска. Девочка забеременела и рассказала всем, что отцом является её 10-летний друг. Позже выяснилось, что школьницу изнасиловал 15-летний подросток.