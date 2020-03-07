https://static.news.ru/photo/036e4b4e-608a-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Москвы составили список из семи стран, прибывшие из которых россияне обязаны отправляться на двухнедельный карантин.

На данном этапе всего семь стран входят в карантинную зону: Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран, — сообщило РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Все, кто прибыл из этих стран, должны провести 14 дней дома. Невыполнение правил карантина грозит штрафом.

Отмечается, что составлен и второй список из 87 стран, по возвращении из которых москвичи обязаны уведомить об этом департамент здравоохранения по «горячей линии». В этом списке страны, в которых зарегистрирован хотя бы один случай коронавируса.

Россиянам, находящимся на 14-дневном карантине из-за коронавируса, больничный лист будет оплачиваться как обычный по болезни. Как писал NEWS.ru, курьер принесёт их на дом.