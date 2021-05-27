Президент Татарстана хочет ограничить доступ детей к компьютерным играм

Предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в школе Казани, помогут фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в Интернете, включая игры с убийствами. Об этом заявил в эфире телеканала RTVI президент Татарстана Рустам Минниханов.
Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится, — сказал он в интервью Тине Канделаки.
Минниханов подчеркнул, что для выполнения подобных задач есть специальные службы и они должны подумать, как это сделать. Глава Татарстана считает, что оставлять «вредоносные игры» в прямой доступности для детей — это неправильно.
А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов, — заявил Минниханов.
Чиновник убеждён, что дети не должны иметь доступ к подобным ресурсам. Вопрос лишь в том, как достичь желаемого результата.
Утром 11 мая на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).