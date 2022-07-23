Президент РКФ назвал породы собак-долгожителей

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что в среднем собаки живут около 12–14 лет, но если грамотно подходить к уходу за питомцем, то он может прожить дольше. По его словам, долгожителями среди питомцев считаются пудели, чихуахуа, таксы и йоркширские терьеры. Глава РКФ отметил, что несмотря на это у различных пород могут встречаться генетические заболевания, пишут «Известия».

Представители породы чихуахуа при хорошем уходе могут доживать до 20 лет. Эти собаки отличаются неплохим здоровьем, но в холодное время года нужно очень внимательно относиться к их самочувствию, — поделился Голубев.

Он призвал владельцев пуделей не забывать о ежедневных тренировках и уходе. Таксам при этом нужно очень внимательно подбирать рацион питания, так как они быстро набирают вес, заключил эксперт.

Зоопсихолог Мирослав Волков ранее рассказал, что главными симптомами теплового удара у домашних питомцев являются отказа от еды и питья, угнетение, плохое самочувствие, покраснение или побледнение слизистых, отсутствие игровой активности. Эксперт добавил, что для предотвращения подобных ситуаций существуют специальные лежанки, которые охлаждаются от прикосновения с телом собаки. Он порекомендовал выгуливать собак утром и вечером, «когда не самый солнцепёк».