19 апреля 2026 в 16:51

Превращаю макарошки в изысканную пасту — этот простой соус творит магию

Пока варится паста, у вас есть ровно 10 минут. Этого более чем достаточно, чтобы в блендере родился воздушный изумрудный соус. Его свежесть и легкая острота станут идеальным контрастом для горячих макарон.

Что понадобится

Спагетти или другая паста — 250 г, спелое авокадо — 1 шт. (мякоть), оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., чеснок — 1 зубчик, твердый сыр (например, пармезан) — 50 г, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

В широкой кастрюле вскипятите 3 л подсоленной воды и отварите пасту согласно инструкции на упаковке до состояния альденте.

Пока макароны готовятся, очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Поместите ее в чашу блендера, добавьте оливковое масло, лимонный сок и очищенный зубчик чеснока.

Взбейте до получения однородного, гладкого и текучего соуса. При необходимости скорректируйте консистенцию, добавив еще немного лимонного сока или 1–2 ст. л. воды, в которой варится паста.

Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Натрите сыр на мелкой терке. Слейте готовую пасту на дуршлаг, дайте стечь воде и переложите обратно в кастрюлю или в большую миску.

Добавьте соус из авокадо и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек пасты покрылся кремом. Разложите по тарелкам, щедро посыпьте тертым сыром и сразу подавайте.

