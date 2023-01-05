Пресс-секретарь Михалкова назвала диагноз режиссера Пресс-секретарь Михалкова Мячина: Никиту Сергеевича госпитализировали с гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Никиты Михалкова Ирина Мячина в разговоре с NEWS.ru опровергла сведения, согласно которым режиссер попал в московскую больницу с коронавирусом. Она сообщила, что его госпитализировали с гриппом. Ранее 5 января Telegram-канал Baza писал, что Михалков попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Авторы отмечали, что у режиссера диагностировали коронавирусную пневмонию, а медики оценивают состояние Михалкова как тяжелое.

Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом, — рассказала Мячина.

Пресс-секретарь Михалкова не поделилась другими подробностями о состоянии режиссера. Также она не сообщила, в какой больнице он проходил лечение. Baza указывала, что изначально Михалкова доставили в ГКБ № 67, однако затем врачи приняли решение перевезти 77-летнего режиссера в другое медицинское учреждение.

Ранее российский комик Илья Соболев и его дочь во время отдыха в Таиланде заразились ротавирусной инфекцией, из-за чего попали в местный госпиталь. Артист рассказал, что им ставят капельницы, поскольку из-за постоянной тошноты они не могут питаться самостоятельно. По его словам, госпитализировали его вместе с дочерью в ночь с 1 на 2 января.