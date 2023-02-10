Пресняков поддержал песней лишившегося ступни Костомарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Пресняков

Музыкант Владимир Пресняков на своей странице в социальной сети опубликовал видео в поддержку находящегося в реанимации фигуриста Романа Костомарова. Клип представляет из себя нарезку видео с выступлений, снятых на тренировках и соревнованиях с участием спортсмена. Он идет под новую песню Преснякова «Ты живи!», написанную специально для олимпийского чемпиона.

Рома, живи, — написал на своей странице музыкант.

Подписчики также пожелали Костомарову скорейшего выздоровления. Один из пользователей Сети сказал, что спортсмену «еще есть, что проявить и сказать этому миру».

Роман, лучики любви вам! Вы справитесь, — написал комментатор.

Первый тренер спортсмена Лидия Караваева ранее рассказала, что худшие предположения о состоянии здоровья Костомарова, которые распространялись с момента его госпитализации, подтвердились.

Telegram-канал «112» сообщал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны.

По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции: на правой стопе удалили пятку и некоторые пальцы.