Предъявлено обвинение по делу о гибели дочери Владимира Конкина

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Следователи утвердили обвинительное заключение по делу о гибели Софии Конкиной, дочери актёра Владимира Конкина. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка утонула в бассейне в сентябре прошлого года. Обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» предъявлено владелице фитнес-клуба, в бассейне которого погибла Конкина, сообщает агентство.

Адвокат семьи артиста Юлию Нитченко заявила, что помимо уголовного дела, семья артиста подала гражданский иск о компенсации в размере 11 млн рублей.

Кроме того, по делу проходит экспертиза действий медиков, которые пытались спасти жизнь погибшей в больнице. Официальной причиной смерти указано попадание воды в дыхательные органы и последующая асфиксия.

В ночь на 24 сентября София Конкина пошла в один из столичных спортивных комплексов. Оттуда её уже везли в реанимацию с диагнозом «утопление».

В организме Софии не было найдено ни ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.

Как оказалось, София страдала рядом сердечных заболеваний. Среди них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее невестка Конкина рассказала, как директор актёра выставила его дочь.