Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин считает, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие «русский народ».
По его словам, необходимо ввести упоминание об государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, после распада Советского союза у русского народа «вынули хребет, и он остался без внутреннего каркаса».
Каждый человек должен иметь представление, кто он, где родился, чем жила и живёт его Родина. Ему необходимо иметь иерархию ценностей и понятий, которая позволила бы ему оставаться человеком и ощущать свое единство с другими, — заявил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
По его словам, конституция также должна гарантировать поддержку россиянам, которые оказались за рубежом,
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правления международного правозащитного сообщества «Мемориал» Ян Рачинский выступил против включения в преамбулу Конституции упоминания подвига российского народа во Второй мировой войне.
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