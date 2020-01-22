https://static.news.ru/photo/d0446090-3d44-11ea-9815-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рязанский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал россиян проявлять бдительность по отношению к людям, которые посещают Юго-Восточную Азию. Такое заявление связано со случаем возможного заражения коронавирусом.

В том числе нужно обращать внимание на большое количество китайских туристов, приезжающих к нам. Но не будем пока паниковать, пусть врачи разберутся с симптомами, может быть, это обычные, что называется, традиционные простудные вирусы, — приводит комментарий Рязанского «Москва 24».

Чиновник также подчеркнул, что в случае подтверждения диагноза, Минздрав будет вынужден ввести карантин.

Это если только подтвердится опасность, но сейчас не надо паниковать и не надо считать всех туристов носителями этого вируса, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге обнародовали результаты исследования пассажира на коронавирус. Следов заражения у него обнаружено не было.