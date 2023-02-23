Праздник не для всех: мужчины стали отказываться от подарков на 23 Февраля Всё меньше российских мужчин ждёт подарков ко Дню защитника отечества. О причинах этого — в материале NEWS.ru

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Мужчины начали отказываться от получения подарков в День защитника Отечества. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob. Выяснилось, что каждый пятый опрошенный не хочет никаких сувениров в этот праздник, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества останется каждый четвертый. Эксперты полагают, что новый тренд — признак серьезных перемен в сознании отечественных мужчин. О том, что случилось с праздником и почему носки и бритвенные принадлежности больше не в моде — в материале NEWS.ru.

«Не штамп, а руководство к действию»

Праздник 23 Февраля на фоне продолжающейся на Украине специальной военной операции, похоже, приобрел новое звучание. Во всяком случае последние социологические замеры фиксируют значимые изменения в отношении очередного красного дня календаря.

Согласно результатам исследования SuperJob, каждый пятый мужчина (19%) больше не хочет подарков на 23 Февраля, это на 4 процентных пункта больше, нежели годом ранее.

При этом каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 7%. Еще 7% не возражают против новой одежды и аксессуаров. О новом смартфоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы получить в качестве подарка охотничий нож или ружье.

В числе иных вариантов презентов — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи также выяснили, что 40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 Февраля.

С каждым годом представительницы прекрасного пола все чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подарки не дарила каждая четвертая, сейчас — уже 4 из 10, — рассказали в SuperJob.

Психолог Елена Волкова утверждает: в обществе явно наметился новый тренд.

Не раскрою большого секрета, если скажу, что все последние годы россияне достаточно формально относились к празднику 23 Февраля. Я бы не сказала, что этот праздник как-то прочно укоренился у россиян. Скорее, он оказался профессиональным наравне с Днем строителя или Днем налогового инспектора, например, — пояснила в разговоре с NEWS.ru Волкова.

В то же время, указала она, начавшаяся год назад специальная военная операция поменяла отношение российских мужчин к празднику.

Стало понятно, что само выражение «защищать родину» — не просто какой-то штамп, а в отдельных случаях — вполне конкретное руководство к действию. Эфемерно защищать родину от теоретических врагов были готовы многие, а вот когда дело дошло до реальных событий, желающих стало значительно меньше.

Волкова подчеркнула, что почти все мужчины оказались перед неосознанным выбором: «Если ты принимаешь поздравления, значит, это твой праздник, ты — защитник. Если защитник — иди и защищай. Но к активной позиции готовы не все. Кто-то по политическим убеждениям, кто-то из-за страха погибнуть, что тоже естественно».

Эксперт в области межличностных коммуникаций Наталья Смирнова пояснила NEWS.ru, что до недавнего времени отношение в обществе к праздникам по гендерному признаку было вполне устоявшимся.

В стране фактически сформировалось два праздника, в которые произносили поздравления и вручали подарки только потому, что ты женщина, или потому, что ты мужчина. С началом СВО сложившаяся традиция фактически рухнула. Многие мужчины почувствовали свою ответственность, осознали, что брать в руки оружие в случае военных конфликтов — это и долг. С этой точки и начался раскол, — утверждает Смирнова.

Одни мужчины, продолжает собеседница NEWS.ru, оказались на позициях «перманентных пацифистов» — они не хотят даже дотрагиваться до оружия и, соответственно, принимать поздравления с «мужским» днем. Другие с пониманием отнеслись к «профессионализации» праздника, утверждает Смирнова.

Социолог Мария Филь в разговоре с NEWS.ru призвала «не слишком мистифицировать сложившуюся ситуацию».

Дело не в том, что праздник уходит, а в том что в семьях большинства россиян за последний год стали более внимательно относиться к непрофильным расходам, считать деньги, тем более что подарки что на 23-е Февраля, что на 8 Марта уже давно стали предметом мемов в интернете и символом бесполезных трат. Заметим, что в вопросе исследования речь идет не о нежелании получать поздравления с праздником или его отмечать, а именно о подарках, — указала Филь.

При этом она тоже считает, что нельзя сбрасывать со счетов и влияние фактора СВО и частичной мобилизации.

День защитника Отечества в наши дни приобрел свое первоначальное значение, это уже не просто мужской праздник, когда поздравляют всех мужчин, вне зависимости от их отношения к военной службе, — подчеркнула Филь.

Сам себе купит

Впрочем, у изменившегося отношения к празднику находится и другое объяснение. По мнению социолога Сергея Таланова, «мужчины уже награждены тем, что именуются защитниками семьи и Отечества» и поэтому в дополнительных подарках не нуждаются.

Так установилось, что 23 Февраля — не столько праздник тех, кто служил или служит, сколько всех мужчин. С точки зрения доминирующей культуры в российском обществе принято баловать подарками женщин, например на 8 Марта. Мужчин же обычно просто поздравляют на словах. Мужчина — добытчик, сам себе купит, что захочет. Мужчина — сильный и смелый, добрый и заботливый, это он должен дарить подарки, — говорит в разговоре с NEWS.ru Таланов.

Между тем, говорит он, в России довольно широка прослойка женщин и девушек, который всерьёз относятся к празднику 23 Февраля, считают его в каком-то смысле гендерным, стараются поздравлять всех знакомых мужчин и делать подарки самым близким из них.

Сейчас все больше становится популярной военная тематика: например, мужчины все чаще носят элементы военной формы. Таким образом еще больше подчеркивается мужественность сильной половины человечества, при этом дарить подарки становится немодно. Мужчины уже награждены тем, что именуются защитниками семьи и Отечества. Может ли быть еще большая награда? — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Ранее «СберМаркет» и мессенджер Viber провели опрос среди 6 тысяч россиян и выяснили, какие подарки они предпочитают дарить на 23 Февраля. В итоге выяснилось, что большинство женщин в России дарят своим партнерам парфюмерию и косметические средства ,так ответили 53% участниц опроса. На втором месте оказались одежда и аксессуары (41%), а на третьем — съедобные подарки (32%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, что День защитника Отечества ежегодно отмечают в России и в некоторых странах СНГ с 1922 года. Первоначально праздник назывался днем Красной армии, с 1946 года — Днем Советской армии, а далее — Днем Советской армии и Военно-морского флота. Праздник 23 Февраля в том виде, в котором мы знаем его сегодня, отмечается только со времен распада Советского Союза.