Правозащитники сообщили о практиках наказаний активистов угрозами COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3b616f8-e2f2-11ea-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители проекта «Аналогия протеста» составили доклад о том, как ограничения из-за коронавируса становятся поводом для задержания и преследования гражданских и политических активистов.

Соответствующий документ был подготовлен юристом проекта Анной Бочило. В основе лежат сообщения СМИ и пользователей соцсетей.

Даже соблюдение участниками пикетов социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты не имеет никакого значения и в большинстве своем не освобождает активистов от претензий со стороны полицейских и точно так же влечет составление протокола по коронавирусной статье, а иногда и по статье о нарушении правил проведения акции или по двум этим статьям одновременно, — заявила Бочило.

В частности, наибольшее влияние оказывает введённая с 1 апреля 2020 года статья для наказаний за нарушение самоизоляции. По мнению правозащитницы, она стала одним из инструментов для подавления протестов. Благодаря данному документу, протест рассматривается властями, как угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Применение «карантинных» наказаний к одиночным пикетам говорит, об отсутствии реальной борьбы с распространением коронавируса. Цель таких действий — это охлаждение и нейтрализация мирного гражданского протеста.

NEWS.ru писал ранее, что эксперты назвали дату новых испытаний российской вакцины коронавируса.