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Правозащитник оценил отъезд из России объявленного в розыск программиста

16:28, 28 октября 2021
Правозащитник оценил отъезд из России объявленного в розыск программиста Иван Мельников Фото: idivanm/vk.com
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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников прокомментировал информацию о том, что объявленный в розыск программист Сергей Савельев уехал во Францию. Правозащитник считает этот поступок абсолютно логичным, потому что Савельев опасается за жизнь после того, как обнародовал видео с пытками в тюремной больнице, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

У Франции есть все основания предполагать, что Савельева преследуют незаконно. Для квалификации преследования как политического должны быть соблюдены некоторые условия. Гражданин у себя в стране должен был поднять тему, связанную с коррупцией, противозаконными действиями со стороны должностных лиц. Здесь явно этот признак присутствует, — сказал Мельников.

Кадр из видео. Сергей СавельевКадр из видео. Сергей Савельевyoutube.com/BBC News - Русская служба

Он добавил, что разгласить государственную тайну, передав правозащитникам видеозаписи с пытками в тюрьме, Савельев не мог. Он не подписывал соглашения о неразглашении, вообще не должен был работать с этими архивами, его просто посадили за компьютер.

Также правозащитник сравнил Савельева с Эдвардом Сноуденом.

Ранее Сергей Савельев рассказал о цели издевательств в Саратовской тюремной больнице. Заключённых пытали и насиловали, чтобы вымогать деньги или получать показания. С тем, по какой статье человек отбывает наказание, насилие не связано.

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