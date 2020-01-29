https://static.news.ru/photo/48ac3496-42a8-11ea-bdec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель юридического департамента «Русь сидящая» Алексей Федяев назвал этапирование Рамиля Шамсутдинова из Читы в Москву на экспертизу пыткой. После такого этапа люди приезжают больными и высохшими.

Солдата-срочника Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев под Читой, уже месяц доставляют в столицу для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Как рассказал правозащитник NEWS.ru, определённых сроков этапирования в России нет. Этапы происходят по определённым маршрутам. Из Читы солдат пройдёт через несколько транзитных тюрем, в каждой он будет дожидаться сборки этапа.

Неужели нет в Забайкальском крае экспертной комиссии, которая могла бы установить его вменяемость! Зачем парня тащить через всю страну и пытать его транзитными тюрьмами, — возмутился Алексей Федяев.

По словам Федяева, транзитные российские тюрьмы — это самая настоящая страшная пытка. За сутки этапированным разрешается только три раза сходить в туалет, а из еды дают сухой паёк и кипяток.

Люди за месяц этапирования теряют 10-20 кг и больными приезжают. Понимаете, парня подвергли пытке, и причем эта пытка будет два раза, потому что он потом поедет ещё обратно в Читу. И он приедет больной и высохший. И за это время у него не будет ни еды горячей, ни связи с родственниками, ни защиты адвоката, — сказал правозащитник.

Он также добавил, что перевозят людей в так называемых столыпинских вагонах. Это купе, превращённое в камеру с решёткой, в которую могут поселить 12 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Рамиля Шамсутдинова опроверг доставку срочника в Москву. По его словам, точную информацию о том, прибыл ли солдат в Москву, он сможет сообщить 5 февраля.