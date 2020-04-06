Организаторы попросили не звать на парад Победы ветеранов

https://static.news.ru/photo/82c7d8bc-781b-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскому правительству предложили не приглашать на парад Победы в 2020 году граждан старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. С подобной инициативой выступил советник главы РФ Антон Кобяков.

Обращение адресовали руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко. Документ датирован 27 марта, пишет «Интерфакс». Просьбу объяснили распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Пожилые люди находятся в группе риска.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Накануне председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с заявлением. Он сообщил, что военный парад в честь годовщины Победы могут перенести на 24 июня. Именно в эту дату впервые состоялось торжественное шествие по Красной площади в 1945 году, писал ранее NEWS.ru.