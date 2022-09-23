В России перенесут индексацию тарифов ЖКХ Правительство перенесло индексацию тарифов ЖКХ на 1 декабря 2022 года

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В России переносится индексация на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года, сообщило Минэкономразвития, передает РБК. Сообщается, что тарифы вырастут в пределах 9%. В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит целевого значения ЦБ по инфляции — 4%.

Предельный уровень индексации тарифов 1 декабря для населения по стране не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рублей, — утверждает ведомство.

Накануне в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования сообщалось, что материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Согласно документу, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. На сегодня размер маткапитала составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго в случае, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. Всего за двоих детей можно получить 693,1 тысячи рублей.